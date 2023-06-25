هيا و زين كرزون بإطلالات رجالية احتفالًا بعيد ميلادها.. وتبدوان نسخة طبق الأصل

احتفلت نجمتا السوشال ميديا الأردنيتين هيا و زين كرزون بعيد ميلادهما بفيديو كلاسيكي، بدتا فيه نسخة طبق الأصل وكأنهما تقفان أمام مرآة.

هيا و زين كرزون تحتفلان بعيد ميلادها

شاركت هيا كرزون عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو قصير يجمعها بشقيقتها زين ظهرتا فيه واقفتين مقابل بعضهما البعض وتتوسطهما طاولة وضع عليها قالب كيك باللون الأسود تألف من 3 طبقات وزيِّن بوردة بيضاء كبيرة.

في الفيديو، تساعد كل واحدة منهما على إضاءة شمعة الأخرى، التي استخدمنها كسيجارة في بادئ الأمر، وبعد إشعالها يضعنها على قالب الحلوى ليطفئنها.

هي و زين كرزون بإطلالات رجالية في عيد ميلادهما

واختارت الشقيقتان إطلالات كلاسيكية متطابقة من متجر الملابس Moustache الخاص بالرجال، إذ ارتدتا بدلتي توكسيدو باللون الأسود نسقتاها بقميص أبيض وفيونكة سوداء.

واعتمدت الشقيقتان تسريحة شهر "ريترو" مموجة أسدلتاها بطريقة إنسيابية على جانبي كتفهما، فينا طبَّقت مكياج من درجات البرونزي وطبَّقتا أحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي.

ونشرت هيا صورة تجمعها بشقيقتها، وأرفقتها بتعليق: "كل عام وانتي الصديقة والاخت والام وتؤام الروح . يارب تكون كل ايامك صحة وسعادة ونجاح يارب".

من جهتها شاركت زين ذات الصور عبر حسابها في "إنستغرام"، ووجهت رسالة لشقيقتها قائلة: "كل عام وأنتي بقلبي وأنا بقلبك..توأم روحي وسندي وفرحة قلبيي الله يعطيكي الصحة وراحة البال وافرح فيكي وأشوفك انجح الناس، بحبك".

