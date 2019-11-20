هيفاء حسين تُرزق بتوأم من زوجها حبيب غلوم (فيديو)

بعد أيام وشهور من المشقة والتعب، رُزقت الفنانة الخليجية هيفاء حسين بتوأم من زوجها الفنان حبيب غلوم، وقرر الثنائي مشاركة هذه الفرحة مع الجمهور من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن أسماء الأطفال التي اختيرت لهم.

وظهر الفنان حبيب غلوم والسعادة تغمره من خلال مقطع فيديو من داخل المستشفى، وأعلن عن استقباله لتوأميه "سلطان وجواهر"، وقال: "اللهم لك الحمد والشكر دائمًا وأبدًا..أول شيء قولوا ما شاء الله...رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم".

وأضاف: "التوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمنًا بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الاجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل احترام وتقدير".

وانهالت المباركات والتهنئات من خلال التعليقات على هيفاء حسين وزوجها، وتمنى الجميع أن يبارك الله لهما في التوأم ويحفظهم برعايته.

وكانت الفنانة هيفاء حسين قد كشفت للجمهور عن حملها في الشهور الأخيرة بعد أن بدأت تصبح بطنها بارزة وواضحة، حيث نشرت وقتها صورة برفقة زوجها حبيب غلوم وأعلنت من خلالها عن اقتراب موعد ولادتها.

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