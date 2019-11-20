شيرين عبد الوهاب تكشف عن خضوعها لعملية دقيقة في البطن

فجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة وهي خضوعها لعملية جراحية صعبة في منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هي سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية.

وقالت شيرين فى تصريحات تليفزيوينة، أنها خضعت لعملية جراحية فى منطقة البطن، مؤكدة إنه من الصعب أن تغني بهذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامها، حسب موقع اليوم السابع.

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب بحفل ضخم، الخميس الماضي، على مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد ومواصفات لايف عالمية .

وخطفت شيرين الأنظار بمجرد صعودها على خشبة المسرح بإطلالة مبهرة ومرددة لأغنية (كتر خيري) وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال حفلها.