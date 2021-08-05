هيفاء وهبي تتعرض للسخرية بسبب بكائها على لبنان.. "صورني والدمعة على خدي"!

مرَّ عام كامل على أحداث تفجير مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات، فكان له وقع محزن في نفوس العالم وتحديدًا اللبنانين الذين ما زالوا يعيشون الألم الذي ألحقته هذه الواقعة الأليمة.

وتوجَّه نجوم لبنان وفنانوها للتعبير عن ألمهم وحزنهم على ما شهدته بلادهم من مآسي من بينهم الفنانة هيفاء وهبي التي توجهت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وشاركت عدة منشورات مؤثرة مُرفقة بصور التقطتها من أمام مرفأ بيروت، إلَّا أنها تعرَّضت للانتقاد بسبب بكائها.

أثارت هيفاء وهبي الجدل وموجة من السخرية بعد نشرها لقطة مُقربة لوجهها بينما تسيل دمعة من عينيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أرفقتها بشعر من كلمات علي الأخرس: " وينا عروسة هالشرق? العالقلب بسرعة بتفوت.. حرقولا فستانا حرق.. تا تخسر شبابا تموت.. عروستنا ما بتركع.. رح يجي يوم ونسمع.. متل الأول رح ترجع.. حبيبة قلبي بيروت".

وشارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد النجمة وانقسموا بين ساخر ومدافع، فعلَّقت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير بسخرية: " ‏بفهم إنو هيفاء وهبي حزينة على يلي صار ب مرفأ بيروت..وبفهم انو بيتها تضرر وقت الإنفجار وترك عندها ذكرى اليمة..وبفهم انها حضرت حالها ونزلت عملت جلسة تصوير بمكان الإنفجار..وحلو الكلام يلي كتبتو عن بيروت..بس إنو صورني والدمعة كرجت مني هالصورة للصراحة ماخرطت مخي مش هيك ياقلبي مش هيك".

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن هيفاء وأشادوا بمنشوراتها، فكتبت إحداهن: " انا بالنسبة الي مو لبنانية ومع ذلك كلام هيفا وبوستاتها بكوني ، هي بنت لبنانية يحق لها التعبير عن مشاعرها وحزنها وتضامنها بطريقتها كنجمة ، افتخروا فيها لان احنا ب بلادننا ينقصنا نجوم يحبون بلدهم مثل هيفا ، هيفا اليوم تقدر تسافر وتحصل اقامة وباسبور اي دولة بالعالم ، ومع ذلك هي موجودة ب بيروت وكل ما تنسأل ترفض انها تتركها ، حبها لبلدها صادق وحقيقي وملموس ❤️".

وبالعودة إلى منوشراتها السابقة، تقف هيفاء وهبي في إحدى الصور أمام المرفأ لحظة الغروب مُرتديًة فستانًا أبيض من الشيفون تعبيرًا عن الأمل، واعتمدت تسريحة شعر منخفضة مُزيَّنة بإكليل من الورود، في حين أمكست باقة ورود بيضاء وجَّهتها ناحية الدمار.

وكتبت هيفاء في المنشور: " اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان، إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة! هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار !".

وتابعت: "لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها !!".

وأضافت بكلمات حزينة: "المنظر اتغير يابيروت، بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها!".

واختتمت المنشور: "اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك."

كما شاركت فيديو لانفجارات بيروت مُرفقًا بصوتها وهي تؤدي شعر من كلمات علي الأخرس.