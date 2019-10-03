هيفاء وهبي تسب متابعة بلفظ خارج على "إنستغرام".. ما القصة؟

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن شعورها بسبب تعليق عدد من المتابعين على منشور لها عبر "إنستغرام"، حيث وجهوا السباب إليها لترد على أحدهم بطريقة صادمة.

البداية كانت بنشر هيفاء صورة جريئة لها وعلقت قائلًة: "لو النوايا لها صوت ..يا فضيحة البشر !!، مين أكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟".

وعلقت متابعة على منشور هيفاء موجهة السباب لها قائلة: "إنتي وسخة"، لترد عليها هيفاء وهبي قائلًة: "أكيد أكيد مش أوسخ منك"، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون حيث عبروا عن رفضهم لدخول نجمتهم المفضلة في وصلة شتائم بينها وبين أحد المتابعين.

وبعد شد وجذب حول هذا التعليق، بدأ المتابعون يتفاعلون مرة أخرى في النقاش حول موضوع النوايا الذي أطلقته هيفاء وهبي.

وكانت هيفاء قد نشرت مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ارتدت فيها فستانًا أزرق قصيرًا و"بوت" طويل.

وتواصل هيفاء وهبي تحضيرات فيلمها الجديد "حجر الإسكندر"، المقرر عرضه في دور السينما العام المقبل، ويشارك في بطولته إلى جانبها الفنان أحمد الفيشاوي.

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