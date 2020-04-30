هيفاء وهبي تفتح النار على ياسمين صبري..وتعاير أبو هشيمة بفضائحه الجنسية!

يبدو أن ربط إسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطليقها أحمد أبو هشيمة وبزواجه الجديد من ياسمين صبري أخرجها عن صمتها ودفعها لمهاجمة الثنائي.

هيفاء شاركت عبر حسابها الرسمي في إنستجرام منشور جاء فيه:

"ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل..#أنا_بابا_يلا!!"

تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن إستخدام هيفاء لإيموج النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد إنتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة قريبة.

يذكر أن هيفاء كان طلبت أن لا يتم ربط إسمها بإسم أبو هشيمة، لأنه نال الشهرة عن طريق إسمها ولا تريد أن ينال المزيد منها على حسابها..أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة قريبة مع ياسمين صبري كانت قد إنتشرت صور لهما من فترة الخطبة وهي ترتدي فستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء، وبسبب الأخذ بالموضوع ياسمين قامت بخطوة مفاجئة وهي إرتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها كأنها توجه رسالة مبطنة من الموضوع.



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