مفاجأة من أحمد أبو هشيمة لـ ياسمين صبري..وصورة تصدم الجمهور!

تداول رواد السوشال ميديا صورة للشيف المصري الذي يعمل في مطعم "كبدة البرنس" وهو واحد من أشهر المطاعم في مصر.

الشيف حضر لفيلا أبو هشيمة وياسمين لتحضير الفطور لهم، وإلتقط الصور برفقة الثنائي الذي دخل القفص الذهبي مؤخراً.

الملفت كانت صورة للشيف برفقة أحمد، والنقود التي أخذها كأجر كانت واضحة في جيب بنطلونه الخلفي..

الجمهور بدوره علق بطريقة كوميدية على الموضوع ومن بين هذه التعليقات "ياسمين صبري كانت عايزه تفطر في البرنس بس للاسف فيه حظر و المحلات مقفولة زي ما انتوا عارفين...ف قالت بس "الحقني يا احمد"..ف ابو هشيمه جاب البرنس بنفسه في الڤيلا يعلمهم الفطار عشان عيون ياسمين". ﻿ .

يذكر أن ياسمين كانت ضيفة رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي حققت نجاح كبير وتفاعل عبر وسائل التواصل الإجتماعي…

من جهة أخرى، يذكر أن ياسمين تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة ثانية".

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