هيفاء وهبي تقلد إطلالة ياسمين صبري وكايلي جينر في حفل ملك جمال لبنان (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الجمعة الماضي، في حفل ملك جمال لبنان الذي أقيم بمدينة بيروت، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الجذابة.

ونشرت هيفاء صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" من إطلالة الحفل، فارتدت فستانًا أوف وايت لامع، حمل توقيع dejavu، تميز بقصة trumpet الذي يأخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى الأسفل.

وجاء فستان هيفاء وهبي مشابهًا إلى حد كبير لفستان الممثلة المصرية ياسمين صبري، والتي سبق أن تألقت به في مهرجان الجونة السينمائي الموسم الماضي.

كما سبق وأن ظهرت كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي وعارضة الأزياء بنفس الإطلالة أثناء احتفالها بعيد الميلاد لهذا العام.

يذكر أن هيفاء وهبي عانت مؤخرًا من وعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى، إذ لم تعلن عن تفاصيل حالتها إلا أنها تماثلت الشفاء وعادت إلى جمهورها منذ عدة أسابيع.

وفاز الشاب محمد صندقلي بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019 خلال الحفل الذي أقيم بحضور نخبة من كبار النجوم والفن، منهم الفنانة هيفاء وهبي.

وتواصل هيفاء تصوير دورها في فيلم "عقد الخواجة"، الذي تشارك فيه إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي وكوكبة من النجوم، وهو تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني وأيضًا المخرج محمد ياسين.



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