هيفاء وهبي ومطلب قضائي يُفرض عليها بسبب محمد الوزيري!

عادت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري إلى الواجهة مُجدداً بعد صدور قرار قضائي جديد.

القرار القضائي طالب بحصر ممتلكات وهبي في مصر وكذلك ممتلكات وزيري في نفس الفترة التي عملا بها معاً لغاية تحديد حجم الاختلاس المالي الذي تعرضت له وهبي بعد أن استغل وزيري التوكيل المالي الممنوح منها.

وزيري ما زال في السجن ليومنا الحالي وقد صدر قرار بحقه لمدة 5 سنوات بعد أن تم إثبات استغلاله التوكيل الممنوح منها لإيداع الأجور التي تتقاضاها عن المسلسلات والأفلام والبرامج وحتى الحفلات، إذ أنه بدل أن يودع المبالغ المالية في حسابها قام بتحويلها لحسابه الشخصي، ووصل المبلغ إلى ما يقارب 4 مليون دولار أمريكي.

وقت إصدار الحكم شاركت وهبي بدورها الخبر السعيد بتغريدة جاء فيها "يا رب"، ومن ثم شاركت نص الحكم الصادر بحق وزيري والذي يثبت حُكم السجن لمدة 5 سنوات، كما أنها شاركت صُور لفريق القضاء الذي كان يعمل على القضية وأرفقتها بتعليق "أحبكم جميعاً..أقوى مجموعة"!

محاميو الديڤا #هيفاء_وهبي يرفعون إشارة النصر بعد كسبها للقضية الأولى وهي ترد عليهم: أحبكم جميعاً ♥️#مبروك_هيفاء pic.twitter.com/A724HQnE39 — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) February 22, 2021

الفنانة اللبنانية كانت قد انتصرت في عدة جولات ضد وزيري من بينها إثبات كذب إدعائه بأنها كانت متزوجة منه وصدر الحكم من محكمة الأسرة لصالح وهبي، أما الجولة الثانية فكانت عندما اتجهت لمصر والتقت بنقيب الممثلين "أشرف زكي" بعد أن ادعى وزيري أنها نالت أجرها كامل عن فيلم "أشباح أوروبا" والذي هو من إنتاجه الخاص ليتبين أنه كاذب ولم تنل إلا نصف الأجر من المبلغ الكلي 5 مليون جنيه مصري.

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