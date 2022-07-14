هيفاء وهبي و كيم كارداشيان بإطلالات مشاهبة.. من قلَّدت الأخرى؟!

لوحظ أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي استنسخت العديد من إطلالات نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في فيديو أغنيتها المصورة "تيجي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

واستطاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشبيه إطلالة إختارتها كيم كارداشيان لعرض أزياء خاص بمصمم الأزياء "جان بول غوتييه"، بإطلالة مُثيرة اختارتها هيفاء في أغنيتها، حيث ارتدت كيم فستانًا أسود ضيق عانق جسدها الرشيق، بينما جاء الجزء العلوي منه على شكل حمالة صدر باللون البيج ذات شيالات باللون الأسود.









وفي فيديو الكليب، اختارت هيفاء ارتداء جمبوست باللون الأسود، جاء الجزء العلوي منه على شكل حمالة صدر سوداء بشيالات باللون الذهبي، وانتعلت صندل ذو كعب عالٍ مستوحة من كرة الديسكو من تصميم "بالمان باريس".

كما اختارت هيفاء ارتداء طقم أزرق مكون من توب سترابلس على شكل مشد وبنطال عريض من قماش الساتان، وهو ما اعتمدته كيم في إطلالتها بكثرة، وهنا نستعرض بعض الصور التي ظهرت فيها مُرتديةً المشد.

هيفاء وهبي تطرح أغنية تيجي

وكانت هيفاء قد طرحت أجدد أغانيها التي تحمل اسم (تيجي)، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب "تيجي تيجي" من إخراج سليم الترك، وكلمات أحمد عبد النبي وألحان فريب وتوزيع محمد عمار.

وتحيى النجمة هيفاء وهبي، حفلاً غنائيًا، فى تونس، يوم 23 يوليو/تموز الجاري ومن المقرر أن تقدم هيفاء بالحفل باقة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

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