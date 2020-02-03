هيفاء وهبي تنفجر غضباً على المسرح.. فيديو!

أحييت الديفا اللبنانية "هيفاء وهبي" حفلاً مؤخرا في المكسيك ضمن حضور جماهيري تفاعل مع أغانيها بشكل كبير.

خطفت هيفاء الأضواء بفستان شبابي من توقيع المصمم اللبناني "نيكولا جبران"، نسقت معه حذاء مفتوح من الأمام باللون الأسود ومجوهرات ذهبية ناسبت الإطلالة.

وغنت هيفاء مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة من بينها "مش قادرة أستنى" التي تسببت لها بمشكلة في المسرح إذ أثناء أداء وهبي للأغنية واجهت مشكلة في "السمعات" وعلى الأغلب لم تكن تسمع جيداً الموسيقى مما دفعها إلى إخبار المنظمين أول مرة وثاني مرة، إلا أن تأخرهم في التصرف دفعها للغضب ومعاتبتهم.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة لخوض السباق الرمضاني إلى جانب الممثل السوري "معتصم النهار" في مسلسل يحمل عنوان "أسود فاتح" من إنتاج شركة "صادق الصباح"، كما تنتظر الفنانة عرض فيلمها الذي تم تصويره ويحمل إسم "أشباح أوروبا" من بطولة الممثل المصري "أحمد الفيشاوي" ونخبة من النجوم العرب.

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