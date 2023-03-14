هيفاء وهبي في جلسة تصوير مثيرة و مبهجة بمناسبة عيد ميلادها

البوابة-خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها، نشرت مجموعة صور منها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وعلقت هيفاء على الصور قائلة: (شكراً جميعاً على حبكم، لكل الي عيدو بشهر مارس بتنمالكم عيد حلو وتتحقق امانيكم ويبعد عنكم ولاد الحرام ويقرب منكم الي بيستاهل جمال قلبكم بس .. بحبكم وبحب برج الحوت).

وظهرت هيفاء في الصور وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر الفاتح اللامع و الضيق، ونسقت معه حذاء بالكعب العالي باللون الفوشي وسط مجموعة من البالونات و الديكورات الوردية.