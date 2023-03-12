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والدة هيفاء وهبي تلفت الأنظار في عيد ميلادها الـ51 (فيديو)

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 11:42
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل عيد ميلاد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، والذي حضره أصدقاءها المقربين وأفراد عائلتها.

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هيفاء وهبي ووالدتها ترقصان معًا

ولفتت والدة هيفاء وهبي، سيدة عبد العزيز إبراهيم،  الأنظار إلى أناقتها وجمالها أثناء رقصها مع ابنتها على أغنية "توتة"، متألقة بفستان أسود من قماش الساتان، تميَّز بقصة صدر متدلية على شكل طبقات، بينما اعتمدت مكياج عيون ناعم من درجات الوردي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ألماسية مؤلفة من عقد وأقراط.

في حين اختارت هيفاء إطلالة بسيطة مرتديةً فستانًا أسود زيِّن بطبعات على شكل ورود بيضاء، وأكملت إطلالتها بإسدار خصلات شعرها الناعم على جانبي كتفها، وتزيَّنت بعقد ألماسي ملفت، واعتمدت مكياج عيون ملفت من درجات السموكي.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي

وفي وقت سابق، فاجأت النجمة اللبنانية إليسا مواطنتها النجمة هيفاء وهبي بالاحتفال بعيد ميلادها الـ51، على المسرح و أمام جميع حضور الحفل الذي أقامتاه في قطر.

 

هذا و فوجئت هيفاء وهبي أثناء غنائها بكعكة عيد ميلاد كبيرة على المسرح، وظهرت إليسا وهي تغني في الميكروفون أغنية عيد الميلاد، وسط تفاعل الحضور.

 

كلمات دالة:هيفاء وهبي

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