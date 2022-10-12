والدة المهرة البحرينية تكشف سر جمالها.. ما علاقة الرجل؟

صدمت الكاتبة البحرينية هدى الحجاج المشاهدين بجمالها الشبابي في أحدث ظهور لها برفقة ابنتها الفاشينيسا المهرة البحرينية.

والدة المهرة البحرينية نسخة ابنتها

وكشفت هدى الحجاج سر جمال بشرتها وملامحها خلال حلولها ضيفةً في برنامج "ع السيف"، مُشيرةً إلى أن السر يكمن باهتمام المرأة بنفسها وحفاظها على جمالها، وامتلاكها الوقت لذاتها.

أما بشأن تشابهها بابنتها، أوضحت أن الأمر يعود لزواجها في سن صغيرة حيث كانت حينها بعمر الـ15، وأنجبت ابنتها على الفور، ما يعني أن فارق العمر بينهما فقط 15 عامًا، فهي في الأربعينات من عمرها أما ابنتها في بداية الثلاثينات.

وكشفت المهرة أن سر جمال والدتها لا يعود للاهتمام بالنفس، بل لأنها غير متزوجة ول ترتبط برجل، لتضحك والدتها على إجابتها لافتةً إلى أنها لا توَّد إغضاب الرجال.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال الحجاج، وتضمنت أغلب التعليقات عبارات الحيرة وعدم قدرة المتابعين في التمييز بين الأم وابنتها نظرًا لتقارب أعمارهن رغم أنهما من جيلين مختلفين، فكتبت إحداهن: "الأم شكلها أصغر من البنت ماشالله".

وأضافت أخرى: "ماشاءالله الاثنين يتشابهون ماادري منو الام ومنو البنت حتى نفس الصوت".

في حين سخرت إحداهن من جواب الحجاج، وكتبت: "السر طال عمركم في عمليات التجميل والفلوس والراحه والخدم والحشم اما سالفتهم كل ماقالوا متزوجين بدري ماتنفع".

وأضافت أخرى: "نفس الدكتور ونفس العمليات مشان هيك".