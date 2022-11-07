والد النجمة مايلي سايريس يخطب نجمة "هانا مونتانا" التي تصغره بـ40 عاماً

أعلن النجم الهوليوودي العالمي بيلي راي سايريس والد النجمة المثيرة للجدل مايلي سايرس خطوبته على نجمة "هانا مونتانا" الشهيرة وصديقة ابنته "فايروز"، في خبر شكل صدمة كبيرة للجمهور الواسع بسبب فرق العمر الكبير بينهما.

خطوبة والد مايلي سايريس على صديقتها

وكشفت النجمة الهوليوودية العالمية "مايلي سايريس" انها قطعت أي اتصال بوالدها بيلي راي سايريس بعد ان اعلن عن خطوبته من صديقتها ونجمة هانا مونتانا "فايروز".

ويبدو أن بيلي لم يبالي بفارق العمر الكبير جداً بينه وبين حبيبته حيث انه يبلغ من العمر ما يقارب الـ 61 عاما بينما تبلغ عروسه من العمر 23 عاماً، وهي تصغر ابنته بالعمر، أي أن الفرق بينهما يتجاوز الـ 40 عامًا.

علاقة بيلي راي سايريس المتوتّرة مع مايلي سايريس

والجدير بالذكر أنعلاقة المغنية العالمية "مايلي سايريس" مع والدها بيلي راي سايريس متوتّرة منذ أن أنفصل عن والدتها حتى أنها كشفت خلال مفابلة صحفية لها بأنها لا تحبّ تصرّفاته أبداً، وانها ليست على علاقة جيدة به.

أما والدها بيلي راي سايريس فقد صرّح خلال أحد المقابلات الصحفية له بأنه يحب ابنته كثيراً وأن ابنته ما تزال صغيرة، وأن مشاعره لها دون حدود ولن يغير أي شيء أو تصرف من قبلها هذا الأمر.

وبعيدًا عن تصرفات راي المثيرة للجدل، فإن ابنته مايلي ايضًا تعرف بأنها من النجمات اللواتي يثيرن الكثير من الجدل حولهن فيما يتعلق بتصرفاتهن.