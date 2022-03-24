فيديو صادم..مايلي سايرس تتعرض لصاعقة برق على متن طائرة!

تعرّضت الطائرة التي كانت على متنها النجمة الهوليوودية الشهيرة مايلي سايرس إلى عاصفة جويّة خلال رحلتها إلى بارجواي يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت مايلي سايرس على متن الطائرة برفقة الوفد المرافق لها من أجل حضور مهرجان أسونسيونيكو الموسيقي في باراجواي، عندما تعرّضت طائرتهم لعاصفة برق قوية.

ونشرت سايرس مقطع فيديو قصير عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي في الطائرة لحظة تعرّضها لعاصفة البرق حيث يمكن من خلاله سماع الركّاب وهم يصرخون بشكل كبير بينما كان ضوء البرق ظاهر من نافذة الطائرة.

وأُجبرت الطائرة بعد ذلك على الهبوط اضطرارياً حيث هبطت بأقرب نقطة لهم خوفاً من حوادث أو كوارث قد تحدث بسبب ذلك.

مايلي سايرس تطمئن جمهورها

انتقلت مايلي سايرس إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وشاركت منشور تطمئن به جمهورها.

وقالت في المنشور: "إلى كل الأشخاص الذين شعروا بالقلق بعد أن سمعوا عن رحلتي حيث تعرّضت طائرتي لعاصفة شديدة غير متوقعة، وقد هبطنا بأمان ونحن الآن جميعنا سليمين وآمنين ولكن لن نتمكن من السفر إلى بارجواي".

وألغت ادارة المهرجان اليوم الأول من الحدث بسبب الظروف الجوية حيث اعلنوا ذلك عبر حسابهم الخاص على "تويتر".