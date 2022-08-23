لطيفة ترد على اتهامها بترويج حملة ضد شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على تهنئة زميلتها الفنانة شيرين عبدالوهاب بنجاح حفلها في مهرجان قرطاج، وذلك عقب ساعات قليلة من تصريح مدير مهرجان قرطاج والتي اتهم فيها لطيفة بترويج حملة لتشويه صورة شيرين.

وقالت لطيفة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، موجهة حديثها إلى شيرين: (ألف مبروك يا حبيبة قلبي نجاحك امبارح في قرطاج عن جدارة وكلنا بنعدي بصعوبات في حياتنا ولكن انتي إنسانة وفنانة قوية وجمهورك هو أكبر سند ليكي، اعطيه أكثر وأكثر وأسعدينا دائما بفنك الجميل).

يشار الى أن الحفل الذي أحيته شيرين عبد الوهاب ضمن ختام مهرجان قرطاج الدولي قد حقق نجاحا كبيرا ، ووجهت شيرين رسالة إلى جمهورها في ختامه معربة عن شكرها له، لوقوفه إلى جانبها بعد مرحلة صعبة مرت بها، مؤكدة أنه رغم متاعبها الصحية إلا أنها تقف على مسرح مهرجان قرطاج، لأن الجمهور أعادها للحياة، و معبرة عن امتنانها لكل من ساندها في الأزمة النفسية التي مرت بها في الأشهر الأخيرة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.