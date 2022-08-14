ورد الخال تكشف خيانتها لحبيبها السابق وتوضح: عجبني غيره

أثارت الفنانة اللبنانية ورد الخال حالة من الجدل بسبب تصريحاتها حول الخيانة خلال استضافتها في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين على قناة الجديد

ورد الخال تعترف بالخيانة وتوضح السبب

وخلال حوارها وجه لها الإعلامي اللبناني سؤال حول اعترافها لحبيبها السابق بالخيانة وحديثها عن هذا الأمر، وقالت الخال إنها تجد الاعتراف امر جيد

وأكدت خلال حديثها ان هذه الحادثة وقعت مع حبيبها السابق ولم تكن مرتبطة حينها، اما سبب الخيانة فأكدت أن الطرف الثاني اعجبها ولذلك اقامت علاقة معه

وتفاعل الجمهور مع تصريحات الفنانة اللبنانية معبرين عن غضبهم بسبب هذه التصريحات، وقال البعض إن حديثها مرفوض، فيما اعتبر اخرون ان الاعتراف بالخطأ فضيلة وأنها لم تحاول الظهور بشكل جيد وادعاء الامر

ورد الخال تتحدث عن خلاف سيرين عبدالنور وماغي بوغصن

واستذكر الإعلامي اللبناني العشاء الشهير الذي جمع عدد من النجمات قبل سنوات والذي كانت قد أقامته الفنانة ماغي بوغصن، ووجه سؤال للفنانة اللبنانية حول من النجمات اللواتي قد توافقن على اعادة هذا العشاء من جديد

وكشفت الفنانة اللبنانية ان مواطنتها داليدا خليل من النجمات اللواتي قد تتواجد في هذا العشاء من جديد في حال تم اعادته، كما قالت إنها توافق على التواجد أيضًا بالاضافة للفنانة نادين الراسي، ندى ابو فرحات

اما النجمات اللواتي لن يوافقن على التواجد فقالت انهن كارين رزق الله، نادين نجيم، ستيفاني صليبيا، وسيرين عبدالنور، ماغي بوغضن.

وعن تصريحات سيرين عبدالنور الأخيرة حول عن شخصية سحر في مسلسل للموت، خاصة ان عبدالنور قالت إنه عرض في البداية على ورد الخال ثم عليها ليذهب في النهاية إلى ماغي بوغصن

ورفضت تأكيد او نفي تصريحات سيرين عبدالنور، وقالت إنها لن تتحدث عن دور لم تقدمه، ورفضت التحدث عن الأمر بالرغم من اصرار الإعلامي علي ياسين على السؤال