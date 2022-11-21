وسامة قصي خولي وديفيد بيكهام في كأس العالم حديث السوشال ميديا

حضر الفنان السوري قصي خولي حفل افتتاحية كأس العالم قطر 2022، وشارك متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" لمحات من الحفل الجماهيري الضخم الذي ضم محبي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

قصي خولي وديفيد بيكهام في كأس العالم

وأثار قصي خولي حماسة متابعيه بعدما نشر صورة له إلى جانب نجم كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام، حيث ظهر النجمان الوسيمان جالسين في المقصورة الخاصة من ملعب البيت في الدوحة، وبدا عليهما الانسجام.

واختار خولي إطلالة كاجوال مؤلفة من بلوزة صوفية باللون الزيتي، نسَّقها مع بنطال رمادي من قماش الجينز، وانتعل حذاءً رياضيًا من العلامة التجارية العالمية "أديداس باللونين الأخضر والأبيض. في حين تألق بيكهام ببدلة توسكيدو أنيقة نسَّقها بربطة عنق باللون الفيروزي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وأشادوا بوسامة النجمين، فكتبت إحداهن: "والله بتجننو بس بيظل الجمال العربي هيبه وفخم"، وأضافت أخرى: "الوسامة السورية مع الوسامة الانجليزية".