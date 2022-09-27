وسط أزمة حادثة إطلاق النار.. أليك بالدوين يرحّب بطفله السابع

أعلن النجم الهوليوودي الشهير "أليك بالدوين" عن استقباله لطفله السابع حيث شارك هذه الأخبار السعيدة مع جمهوره والمتابعين وسط أزمة حادثة إطلاق النار التي يمرّ بها، والتي ما زال ينتظر حكم القضاء فيها.

أليك بالدوين يعلن ولادة طفله السابع

شارك النجم الهوليوودي فيديو قصير عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أعلن فيه عن ولادة طفله السابع، كما شارك العديد من التفاصيل حول جنس المولود واسمه.

وكشف النجم العالمي بالدوين بأن جنس المولود هو فتاة حيث أطلق عليها اسم "إيلاريا كاتالينا إيرينا"، كما شارك مقطع فيديو آخر ظهرت فيه زوجته بعد الولادة مباشرة بينما كانت على سرير المستشفى وتحتضن مولودتها الجديدة، بالإضافة الى ظهور صوت بكاء الطفلة.

وعلّق بالدوين على الفيديو الذي نشره بقوله: "هاي هي هنا، ومن دواعي سروري أن أقدّم حلمنا الصغير إيلاريا كاتالينا إيرينا والتي ستعيش في جو من الترابط والألفة مع أشقائها".

أزمة أليك بالدوين مع حادثة إطلاق النار

يعيش النجم العالمي أزمة بعد ان أطلق النار عن طريق الخطأ من خلال مسدس أثناء التصوير، حيث توفّت المصوّرة وأصيب المخرج.

وما يزال التحقيق جاري في هذه القضية بعد عدة دعاوي تم رفعها ضد أليك من قبل عائلات الضحايا، وينتظر بالدوين الحكم في هذه القضية.