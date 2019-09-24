وصلة رقص لشيرين رضا مع تامر حبيب في شوارع الجونة (فيديو)

دخلت الفنانة المصرية شيرين رضا في وصلة رقص مع السيناريست تامر حبيب، في أحد شوارع مدينة الجونة الساحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع بين شيرين وتامر، اللذين دخلا في وصلة رقص طريفة تعبر عن الأجواء السعيدة التي يعيشها كل منهما على هامش مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي.

ويتمتع الثنائي شيرين وتامر بعلاقة صداقة وطيدة حيث دائمًا ما يظهران سويًا في المناسبات العامة والمهرجانات الفنية.

وسبق أن تعاون تامر حبيب مع شيرين رضا في فيديو كليب أغنية "3 دقات"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات على "يوتيوب".

يذكر أن شيرين رضا وتامر حبيب يستعدان لحضور حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي المقرر له الجمعة المقبل.

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