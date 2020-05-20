وضع صحي طارئ يستدعي خضوع ملك قورة لعملية جراحية!

نُقلت الممثلة المصرية "ملك قورة" إلى المستشفى بوضع صحي طارئ بعد آلام شديدة أصابتها في المعدة.

كانت ملك تعاني منذ أيام من آلام في المعدة، وتم استدعاء الطبيب للمنزل حتى يجري الفحوصات اللازمة لها ليتضح أنها مصابة بحصى في الكلى، وبناءً على ذلك حاول الطبيب أن يحل المشكلة بالأدوية، إلا أن الأمر لم يفلح وزادت بعدها بأيام الآلام التي تعاني منها ليتم نقلها للمستشفى وخضوعها لعملية جراحية طارئة "التنظير" لإزالة الحصى.

وبحسب المصادر فإن والدة ملك الفنانة عبير منير قد طمأنت المحبين على صحتها وأكدت أن ابنتها ستبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة من أجل متابعة حالتها ليتم بعدها تخريجها إلى المنزل.

يُذكر أن الممثلة ملك تنافس في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "جمع سالم" والذي تشارك في بطولته أمام ريم البارودي، زينة، دلال عبد العزيز ونخبة من الوجوه، وتؤدي دور أخت زينة الصغيرة التي تبتعد عن باقي شقيقاتها بسبب مشاكل معينة، كما أنها تواجه قصة حب صعبة.

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