وعد السعودية تغضب بسبب سؤال من إحدى المتابعات عن عمليات التجميل..فكيف ردت؟

أثارت الفنانة وعد السعودية الجدل مؤخرًا عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك بعدما انفعلت على إحدى المتابعات عقب سؤالها عن المكان الذي ذهبت إليه لإجراء عملية تجميل في الشفاه، وهو ما اعتبرته تدخل واضح في حياتها الشخصية.

وكانت وعد قد نشرت مقطع فيديو أطلت من خلاله على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: " مساء الخير ، حبيت سلم عليكم سامعين الصوت، كأني سيارة خربانة على إنفلونزا بس ما يمنع اكشخ واطلع".

وبعد هذا الفيديو، تفاعل الجمهور معها وتمنى لها الشفاء، لكن كتبت لها إحدى المتابعات وقالت: " لبى وعد سألتك بالخاص وبخصوص الشفايف ما رديتي"، فردت وعد عليها بانفعال، حيث اعتبرت تعليق المعجبة تدخل واضح في حياتها الشخصية، قائلة: ” من جدك أنتِ قررتي أني عاملة شفايفي وتقولي وين، من قالك وقررتي عملت شغلة وتنتظري رد على ايش".

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