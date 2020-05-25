وفاء الكيلاني بظهور نادر برفقة أولادها من زوجها الأول!

احتفلت الإعلامية المصرية "وفاء الكيلاني" بعيد ميلاد ابنتها "جودي" بوجود ابنها "ريان" اللذين رزقت بهما من زوجها الأول رجل الأعمال اللبناني "طوني ميخائيل".

الحفل نظم بين الأهل فقط في بيت وفاء، ولفت أنظار الجمهور قالب الحلوى الذي كان على شكل أدوات تعقيم من وحي فيروس كورونا الذي أصاب العالم.

يذكر أن انفصال وفاء عن زوجها الأول وقع عام 2016 بعد زواج دام لـ مدة 8 سنوات، كما أنها حصلت على الحضانة إلى جانب رعاية الأب المستمرة.

في عام 2017 أعلنت وفاء ارتباطها بـ الممثل السوري تيم حسن بعد أن بدأ الأمر بمزحة عندما كان ضيفاً في أحد برامجها الحوارية وطلبت منه الزواج ليرد عليها "حبيبة قلبي أكيد بوافق".

خلال السنة الماضية انتشرت إشاعات مفادها أن وفاء تعرضت للإجهاض بعد أن كانت حامل بطفلها الأول من تيم.

​



كما أطلت في نفس العام على جمهورها بالبرنامج الحواري "تخاريف" الذي استضافت فيه نخبة من النجوم من بينهم "نانسي عجرم، وائل كفوري، فيفي عبده، شيرين عبد الوهاب، أنغام" وغيرهم.

في نفس السياق، تستعد وفاء لبرنامج حواري جديد سيحمل عنوان "السيرة" سيعرض قريباً عبر قناة "DCM" كما أعلنت بـ منشور عبر حسابها في إنستجرام.

للمزيد من قسم الترفيه:

إثبات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد الوزيري..ما القصة؟

مسلسل "النهاية" يجسد انتهاء العالم وتحوله إلى صحراء.. والجمهور: "محدش فاهم حاجة"! (صور وفيديو)

إليسا ووائل كفوري بفيديو قديم قبل أكثر من 26 سنة!