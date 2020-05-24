إليسا ووائل كفوري بفيديو قديم قبل أكثر من 26 سنة!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لـ ملكة الإحساس إليسا يعود عمره لـ أكثر من 20 سنة أثناء تواجدها في استوديو الفن.

إليسا بدت غاية في الجمال وحتى حركاتها بدت نفسها، وظهرت في الفيديو وهي تستمتع بصوت زميلها الفنان وائل كفوري الذي تخرج من نفس البرنامج.

إليسا كانت قد نالت في البرنامج الميدالية الفضية عام 1992، ليشجعها ذلك على المتابعة للوصول إلى حلمها بالشهرة لتطل بعدها في عام 1998 على الجمهور بألبوم بدي دوب الذي حقق نجاح كبير وخاصةً الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

بعدها أصدرت إليسا ألبوم حمل عنوان "أخرتها معك" والذي من ضمن أغانيه الدويتو الشهير "بتغيب بتروح" الذي جمعها بالسوبر ستار راغب علامة.

وتعتبر إليسا واحدة من أنجح مطربات الوطن العربي، وقد نالت الكثير من الجوائز المحلية والعالمية كما أن مبيعات ألبوماتها ومشاهدات أعمالها الفنية تحقق أرقام عالية على مدار السنوات.

يذكر أن ملكة الإحساس تستعد لطرح أغنية جديدة من البومها القادم وستحمل عنوان "قهوة الماضي"، وكما أعلنت إليسا ستطرح يوم الإثنين الساعة الـ 2 ظهراً بتوقيت بيروت عبر تطبيق ديزر والساعة 8 مساءً عبر يوتيوب.

I know you are impatient but you still have to wait one more day for #AhwitElMadi guys 😁

The song will be released on Monday at 2PM Beirut Time on Deezer and at 8PM on YouTube! — Elissa (@elissakh) May 23, 2020

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