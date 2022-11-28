وفاء سالم تصدم الجميع بتغير ملامحها.. بدت في الثلاثينات من عمرها

تلجأ العديد من النجمات للخضوع لعمليات تجميل ليبدين أصغر عمرًا، وهذا ما فعلته الفنانة المصرية وفاء سالم التي ظهرت بملامح مختلفة في أحدث ظهور لها.

وفاء سالم في أحدث ظهور لها

ونشرت وفاء سالم عبر حسابها في "فيسبوك" عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بدت فيها في الثلاثينات من عمرها، رغم أنها في الـ58 عامًا.

وشاركت الفنانة مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يتضمن لقطات من مشاهد متفرقة لأعمالها السينمائية مع النجم الراحل أحمد زكي، ثم يأتي مقطع فيديو لجلسة تصويرها الأخيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، ونشروا صورًا لها قبل عملية التجميل وبعدها، ما دفعها لإيضاح أن الصورة المتداولة لها قبل التجميل معدلة عن طريق برنامج "فوتوشوب"، وكتبت: "على فكره الصوره اللي فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن لان الصوره اللي تحت كانت قبل العمليه بكام يوم في فرح العالم الاثري الدكتور علي ابو دشيش".

ويأتي ظهور سالم بعد بضع أسابيع من إجرائها عملية جراحية جديدة، إثر تعرضها لمضاعفات خطيرة بسبب فشل إحدى عمليات التجميل، حيث استطاع الطبيب اكتشاف وجود صديد في وجهها نتيحة عمليات الحقن السابقة، عقب إخضاعها لتحاليل أشعة قبل تنفيذ العملية.



أزمة وفاء سالم بعد عملية تجميل فاشلة

وحول أزمتها، أوضحت سالم في إحدى اللقاءات إلى أن أحد أطباء التجميل استدرجها منذ 5 أو 6 سنوات وأجرى لها عملية تجميلية، حينها بدأت معاناتها مع مشاكل في الوجه.

وقالت في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا على مدار كذا سنة تعرضت لحقن وخيوط عند دكاترة كبيرة مشاهير، وكنت كل مرة أروح لدكتور على أساس يصلحلي غلط اللي قبله".

وأضافت: "كل مرة كنت بتفرج على النتيجة، الاقي تشوهات في وشي، والناس كانت بتتكسف تقولي، حتى كان أدائي مضايقني جدا، إزاي كمملثة وأنا في تشوهات في وشي، لغاية إني وصلت لمرحلة، إني مش هروح لأي دكتور، لإني كل ما أروح لدكتور يقولي احنا مش هنقدر نعمل أي حاجة".

واستطردت: "أنا دلوقتي بوري وشي لحضرتك من غير أي فلاتر ومن غير أي ميك أب، المناطق اللي في وشي أغلب الأساتذة قالولي مش هنقدر نتدخل لأنها مناطق أعصاب، لحد ما ربنا كرمني وقابلت دكتور س.غ، أنا ما كنتش فاهمة لما قابلته قالي احنا محتاجين نعمل إشاعة للمنطقة دي".

وأضافت أن الطبيب استطاع معرفة الخطأ في وجهها قائلة: "الدكتور عمل العملية وصورها لي فيديو، لقى إن الصديد واصل للشبكية وللمخ، الحمد لله ربنا انقذني، أنقذ حياتي، بعيدا عن إني همثل أو مش همثل، الحمد لله إنه أنا تجاوزت دا".

وتابعت: "الصديد اللي حصلي كان من الحقن، وكان في خيوط جوا وشي، أنا تعرضت لطول الوقت لشكل من أشكال الابتزاز، وكان نفسي إن دا ما يحصل.. أنا رجعت بنسبة كبيرة جدا لشكلي، رجعلي وفاء، أنا عايزة وفاء اللي الجمهور حبها".

