وفاء سالم تكشف سبب وفاة جالا فهمي .. " لم يرحموا روحها الطيبة"

كان خبر وفاة الفنانة المصرية المعتزلة جالا فهمي عن عمر ناهز الـ59 عامًا كصاعقة خاصة بعد اختفائها عن الساحة الفنية لعشرة أعوام بطريقة مفاجئة.

وكشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن سبب الوفاة الذي اعزته عائلة الفيدة إلى إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، إلَّا أن الفنانة المصريةوفاء سالم كان لها رأي آخر بالموضوع.

وفاء سالم تكشف أسباب وفاة جالا فهمي



خرجت وفاء سالم، صديقة جالا فهمي المقربة، عن صمتها وكشفت أسباب وفاة الفنانة التي أعزتها إلى محاربة العديدين لها وتحطيمها نفسيًا، وشاركت منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، جاء فيه: ": القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله."

وفي لقاء لها مع "القاهرة 24" كشفت أن جالا تعرضت لحرب نفسية فقد أجبرها بعض الأشخاص في الابتعاد عن الساحة الفنية؛ الأمر الذي أدى إلى تحطيمها نفسيًا.

وتابعت قائلة: "كانت معظم أعمال جالا فهمي من إنتاجها وصرفت على مسلسل كاميليا كل اللي حيلتها، وأمرضوها نفسيًا بإيقافه، وهي مكانتش بتستقبل أي حد في بيتها، بقالها عشرين سنة بتتعذب، لأن المرض النفسي أسوأ أنواع العذاب".

وأضافت: "أنا بتكلم دلوقتي وجسمي كله بيترعش، في الفترة الأخيرة رفضت تشوف أي مخلوق، وحست الدنيا اتقفلت في وشها ودبلت واتلاشت ومكنتش عايزة تعيش، والحادثة الأساسية التي تعرضت لها سببتلها حرب نفسية فالحرب النفسية أسوأ أنواع العذاب."

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات وفاء سالم



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات سالم، فكتب أحدهم: "الوسط الفني كلة واسطات مستحوذ من قبل شخصيات معروفة بنات شابات تمثيل واعلانات ولعب بالدولار طبعا محد يعطيها مكان او يذكرها بشي اصلا،، وداعا جالا فهمي الى رب رحيم".

وأضافت أخرى: "اذكر قبل كم سنة عملت اضراب عن الاكل وكانت تعاني اعتقد عشان انتاج اوافلام ابوها شي زي كذا الله يرحمها ويغفرلها".





جالا فهمي وإضرابها عن الطعام

والجدير بالذكر أن جالا كانت قد أضربت عن الطعام لـ10 أيام للمطالبة بالحقوق المادية من ميراثها في بيع الأفلام التي أنتجها والدها أشرف فهمي، حيث أكَّدت أن أفلامه تذاع على قناة "روتانا" دون الحصول على إذنها أو تقديمها تنازلات منها، لكن بعدما تفحصت واستكشفت الوضع، أكّد لها البعض أن طليقة والدها ماجدة حميدة تنازلت عن كافة الحقوق دون الرجوع إليها رغم أنها تطلَّقت من والدها قبيل وفاته وكانت قد أنجبت منه طفلين كانا قاصرين.

وأشارت جالا أن والدها تنازل عن حقوق أربعة حقوق لأبنائه من طليقته، بينما باقي الأفلام كانت من حق الورثة وهي من بينهم.









أعمال جالا فهمي



يذكر أن جالا فهمي بدأت مشوارها الفني من خلال عدسة والدها وتحت قيادة المخرج أشرف زكي في فيلم "إعدام قاضي"، وكان آخر أعمالها في فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" عام 2003، وقد قدَّمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 20 عملًا ما بين الدراما والمسرح والسينما.

