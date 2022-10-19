وفاء عامر تتحدث عن انفصال آيتن لأول مرة.. "مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم"

حلَّت الفنانة المصرية وفاء عامر ضيفة في برنامج "البخت" مع الإعلامية خلود عزمي، وتطرقت للحديث عن مواضيع شتى تخص شقيقتها الفنانة آيتن عامر وحادثة طلاقها من زوجها مدير التصوير عزالدين عرب ومشاكلها مع زميلتها ريهام حجاج.

وفاء عامر تتحدث عن طلاق آيتن عامر

ولأول مرة، تحدثت وفاء عامر عن حادثة طلاق شقيقتها آيتن عامر دون الكشف عن التفاصيل، وقالت بتحفظ: "كل شيء نصيب، وبقول لمحمد ربنا يسعده ويكرمه وهو شخص كويس"، وبذلك تؤكد خبر طلاقهما بعد انتشار شائعات عودة علاقتهما.

أما بشان رجوع علاقتهما، أكَّدت أن آيتن وعز لا يسمحان لأحد بالتدخل في حياتهما، وقالت: "هما مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم".



خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر

وأوضحت وفاء إلى أنها نادمة على عدم تدخلها في خلاف الفنانتين، رغم رغبتها منذ البداية لإصلاح علاقتهما، |إلى أن المنتج المنفذ طارق جنايني طلب منها التريث قليلًا، ما زاد من حدة الوضع.

وكان عامر تأمل أن تجلس الفنانتين مع بعضهما البعض وعرض رسائل الواتس آب أمام بعضهما، لكن أكَّدت على عدم رغبتها في التدخل في الوقت الراهن.

عودة آيتن عامر ومحمد عزالعرب

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تفيد عودة آيتن لطليقها، بعدما أعادت متابعة صفحة زوجها محمد عز العرب مجددا بعد أيام من أنباء طلاقها منه، وبدوره أعاد هو الآخر متابعتها.