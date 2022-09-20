وفاء عامر تتحدث عن مشهدها الجريء مع محمد رمضان.. وهذه قائمة ممنوعات زوجها

تطرقت الفنانة المصرية وفاء عامر للحديث عن المشهد المسرب الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد"، والذي حذف من المسلسل لكن جرى تسريبه بعد عرض العمل.

وفاء عامر ومشهدها الجريء مع محمد رمضان

وحول إذا ما ندمت على المشهد الجريئ الذي جمعها بمحمد رمضان في المسلسل، أوضحت أنها غير نادمة على الإطلاق، وقالت: "أنا أقدر أقول لأ بقوة وبعنف لو حاجة ضد اللي مؤمنة بيه دلوقتي، بقالي 15 سنة أدواري أساسا متغيرة".

ولفتت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إلى أن المشهد مضاف وجرى تسريبه دون علمها، وحينما علمت بذلم أرسلت رسالة للاستاذ جمال العدل، وطلبت منه حذف المشهد من العمل، وحينما استيقظ من النوم أرسل لها رسالة مُشيرًا إلى أنه في حال المشهد كان يخل بالسياق الدرامي هيعمل على حذفه وهو ما جرى بالفعل.

وأكَّدت أن المشهد يمس محمد رمضان أيضًا وليس إياها فحسب، قائلة: "المشهد ضد محمد رمضان مش ضدي أنا بس ومبادئي، جايز مفهمتش الكلمة اللي اتقالت ومحبش يتروج ليها تاني لإنها ذات معنى ومغزى بايخ".

مشهد وفاء عامر المسرب

تتضمن المشهد المسرب لقطة جمعت وفاء عامر ومحمد رمضان من داخل غرفة النوم، حيث يظهر النجم عاري الصدر بينما يمسكها من يدها ويقربها له، ثم يتلفظ بعبارة خارجة.

قائمة ممنوعات زوج وفاء عامر

وخلال اللقاء، كشفت الممثلة عن قائمة ممنوعات زوجها بشأن لبساها وأدوارها التمثيلية، فمنذ زواجها منعت من الظهور بملابس مكشوفة، لافتةً إلى أنها أصبحت تحب الملابس المحتشمة.

كما أوضحت أنها لا تخرج من المنزل دون استئذانه وعلمه، كما أنه يختار لها صديقاتها، قائلة: "وجي عودني منزلش البيت قبل ما أستأذن منه، ومينفعش أصاحب أي صاحبة خاصة لو مش كويسة، وهو بيختار لي صديقاتي اللي أمشي معاهم وأكمل معاهم، وزوجي صعيدي أوي".

أقرب صديقات وفاء عامر

أما بشأن أقرب صديقاتها لها وأعزهن إلى قلبها، اختارت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، قائلة: "الفنانة نبيلة عبيد من أقرب صديقاتي، وأعتبرها زي أختي، وبنتعلم منها الذوق والأدب والأخلاق".

