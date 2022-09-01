وفاة أمين العسال.. وهذا محتوى رسالة وداعه الأخيرة

توفي نجل الفنانة المصرية سهير طه حسين، أمين العسال ، يوم أمس الأربعاء، إثر تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، وهناك فارق الحياة عن عمر صغير.

تفاصيل أزمة أمين العسال الصحية

وكشف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمَّت بالفنان المصري أمين العسال، عبر منشور شاركه في حسابه على "فيسبوك"، مُشيرًا أن الأمر يعود إلى وراثته جينات ضعف في الأوردة والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ضغط وسكر، ومشاكل في القلب.

وكتب: "شايفين الضحكه دي.. مافارقتوش لحظة رغم إنه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعية الدموية، وضغط وسكر ومشاكل في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبايباس وبلاوي زرقا“.

وأضاف منير مكرم أن الشاب كان يدخل سنويًا إلى المشفى مرتين أول أكثر، مُتابعًا: ”من يوم ما عرفته، مفيش سنة ما دخلش فيها المستشفى مرتين تلاتة بين الحياة والموت، ده غير طبعا مشاكل في شغله ومشاكل شخصية، ومع ذلك كان دايما لاممنا حواليه بالضحكة دي.. أخف روح شوفتها في حياتي، وأمرض جسم شوفته في حياتي، اختلفوا معاه كتير لكن لازم يبكوا على فراقه“.

وتابع مكرم: ”عرفتوا ليه التايم لاين مليان بحبايبه.. لأنه كان شعلة محبة وروح حلوة وأخوة وصداقة.. لأنه لن يجود الزمن بمثله، لأنه بكل بساطة.. أمين العسال“.

أما حول موعد الجنازة، أفادت الإعلامية دارين مصطفى، صديقة مقربة من أمين العسال، أن صلاة الجنازة ستكون ظهر اليوم الخميس في مسجد "السيدة نفيسة".

آخر رسالة لـ أمين العسال

وكشف عدد من الفنانين فحوى رسالة أرسلها الفنان الراحل قبل وفاته، كان بمثابة توديع للجميع، كتب فيها: "يا صديق.. يا صديقة.. ربنا يجبر بخاطرك، وتدوم في العمر سند ودراع، أنا عاوز أقول إنبي بحبك، وجودك/وجوديك هون الأوجاع، الواحد بقى صعب يقابل في الدنيا صحاب مبتتتغيرش، والصاحب لو رجل جدع/ ست لو جدعة زيك مبيتعوضش ولا بيتباع".

وكانت الفنانة نادية مصطفى نشرت نص الراسلة، التي أرسلها لها أمين، أرفقتها بتعليق: "استغفر الله العظيم ولن أقول إلا ما يرضي الله، وإننا لله وإنا إليه راچعون الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل الليلة من أحلى لياليك يا أمين.. أسألكم الدعاء والفاتحة لأمين العسال الصديق الصدوق والراجل الجدع الطيب مع السلامة ياإمز، خالص العزاء لأسرته الكريمة".