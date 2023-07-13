  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. وفاة إيمان البحر درويش تتصدر الترند.. وابنته تكشف الحقيقة

وفاة إيمان البحر درويش تتصدر الترند.. وابنته تكشف الحقيقة

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 13 تمّوز / يوليو 2023 - 11:29
إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

انتشرت أخبار تفيد وفاة الفنان المصري إيمان البحر درويش، بعد أقل من أسبوع على نشر ابنته صورة له على فراش المرض.

اقرأ ايضاًبعد صورته الصادمة..حبس نجل إيمان البحر درويش 3 سنواتبعد صورته الصادمة..حبس نجل إيمان البحر درويش 3 سنوات

ابنة إيمان البحر درويش تنفي وفاته

ونفت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، الأخبار المتداولة عن والدها جملة وتفصيلًا، إذ توجهت عبر حسابها في "فيسبوك"، وشاركت منشور كتب فيه بشكل مقتضب: "خبر وفاة بابا غير صحيح".

وأوضح مصدر مقرب للفنان أن صحته لم تشهد أي تطورًا أو طارئًا جديدًا، كما نفى خبر وفاته، لافتًا إلى أن الفنان  يخضع للعلاج حاليًا.

وأوضح أن الصورة التي نشرتها أمنية لأبيها على فراش مرض وبحالة صحية صعبة ليست حديثة وإنما في وقت سابق.

إيمان البحر درويش

 

اقرأ ايضاًبعد صورته الصادمة..حبس نجل إيمان البحر درويش 3 سنواتإبنة إيمان البحر درويش تنشر صورة صادمة له و النقابة تتحرك

صورة صادمة لـ إيمان البحر درويش

وأثارت أمنية قلق محبي والدها بنشرها صورة لها بحالة يرثى لها عبر حسابها في "فيسبوك"، وكتبت: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش".

وظهر درويش في الصورة بجسد نحيل، ووجه شاحب، وعلامات الوهن والضعف بادية على ملامحه.


إيمان البحر درويش

كلمات دالة:إيمان البحر درويش

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن