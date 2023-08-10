وفاة الرابر الشهيرة ليل تاي بعمر الـ13.. وأنباء عن انتحارها

توفيت اليوتيوبر ومغنية الراب الكندية ليل تاي، عن عمر ناهز الـ13 عامًا، وشقيقها في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق.

وفاة ليل تاي

وشاركت عائلة تاي، المعروفة باسم "كلير هوب"، بيانًا تعلن فيه عن وفاتها، جاء فيه: "ب مثقل نشارك الأخبار المأساوية عن وفاة حبيبتنا كلير المفاجئة والمأساوية.. كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا، وتركتنا جميعًا في حالة صدمة، وفاة شقيقها تضيف عمقًا لا يمكن تصوره إلى حزننا..خلال هذا الوقت من الحزن الشديد، نطلب التفضل بالخصوصية لأننا نحزن على هذه الخسارة الفادحة".

وأوضحت العائلة أن الظروف التي أحيطت بوفاة ابنيها ما تزال قيد التحقيق، إذ أنهم في حالة صدمة؛ مطالبين الجميع باحترام خصوصيتهم.

واختتم البيان: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".

الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". مختتمة بيانها بالقول: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".

على صعيد آخر، كشف حساب باسم "كايلا نيكول جونز" أن الشابة توفيت منتحرة، وهو ما لم تذكره عائلتها في بيانها.



من هي ليل تاي ؟

ويُشار إلى أن تاي اكتسبت شهرة واسعة عام 2018، بعد مشاركتها العديد من الفيديوهات وهي تستعرض أموالها وتتفاخر بإمساك حفنة من الأموال.

وتمتلك ليل أكثر من 3.3 مليون شخص عبر حسابها في "إنستغرام، على الرغم من أنها لم تستخدم التطبيق منذ خمس سنوات.