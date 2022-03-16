وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد بشكل مفاجئ.. وهذا آخر ما نشرته على "إنستغرام"!

توفيت الفنانة العمانية شمعة محمد عن عمر ناهز الـ64 عامًا، إثر تعرضها لسكتة قلبية في السعودية.

وكانت الفنانة الراحلة تعمل على تصوير عمل درامي لصالح قناة MBC لحظة وفاتها، وفق ما نقلته إحدى وسائل الإعلام.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة شمعة محمد، وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على "تويتر": "انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت ".

انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانه العمانيه شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . الاعمال ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين🙏🏻لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت #شمعه_محمد pic.twitter.com/KOwnaYnD1B — مي العيدان (@mayal3eidan) March 16, 2022

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب تعزية خالصة لأهل للفقيدة، جاء فيها: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفنانة شمعة محمد بواسع رحماته..ويدخلها فسيح جناته ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

آخر منشور لشمعة محمد



ويعود آخر منشور شاركته الراحلة عبر حسابها على "إنستغرام" قبل خمسة أيام، وهو إعلان عن حضورها معرض الفخامة السابع كضيفة شرف من تاريخ 20 إلى 31 مارس المقبل.



من هي شمعة محمد



ولدت شمعة محمد في الكويت عام 1957، ووكانت دراستها ما بين الكويت والبحرين، وبتدأت مسيرتها الفنية عام 1975 مع بدايات النهضة العمانية.

وشاركت شمعة في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي تنوّعت ما بين الكوميديا والدراما، من بينها: "قراءة في دفتر منسي"، و"قيود الزمن"، و"نقش الحنة"، و"طاش ما طاش"، و"الديرة نت"، و"غصات الحنين"، وغيرها الكثير.

أما على صعيد حياتها الضخية، فهي متزوجة من محمد سبيل ولديها منه أربع أبناء هم: سوسن، سيما، قيس، قيصر.

والجدير بذكره أن شمعة ارتدت الحجاب عام 2006.



