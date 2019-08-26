وفاة الفنان البحريني محمد عواد عن عمر يناهز الـ80 عامًا

خيم الحزن على الوسط الفني الخليجي يوم أمس بعد انتشار خبر وفاة الفنان البحريني محمد عواد، حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى ظهر الأحد عن عمر ناهز الـ80 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، وقضى آخر أيامه في العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.

ولم يكن الخبر سهلًا على عائلة الفنان الراحل واصدقائه المقربين سواء من الوسط الفني أو خارجه، لذا حرص العديد من النجوم على تقديم التعازي الحارة في وفاته، وكانت من بينهم الفنانة شيماء سبت التي كتبت عبر إنستغرام وقالت: "بعد معاناة دامت سنوات طوال فقدنا اليوم عمود من أعمدة الفن والثقافة والدراما والمسرح البحريني..وداعًا أستاذي الكبير محمد عواد".

وكان الفنان الراحل محمد عواد قد درس المسرح في بريطانيا ومن ثم عاد للعمل في البحرين، ليبدأ العمل على إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام في 1981، ومن ثم تم تعيينه مراقبًا لقسم الفيديو والسينما حتى تقاعده في 1996، ومن أشهر شخصياته "أبو هلال" في مسلسل "سوالف أم هلال".

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