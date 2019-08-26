وفاة الفنان البحريني محمد عواد عن عمر يناهز الـ80 عامًا

خيم الحزن على الوسط الفني الخليجي يوم أمس بعد انتشار خبر وفاة الفنان البحريني محمد عواد، حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى ظهر الأحد عن عمر ناهز الـ80 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، وقضى آخر أيامه في العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.
ولم يكن الخبر سهلًا على عائلة الفنان الراحل واصدقائه المقربين سواء من الوسط الفني أو خارجه، لذا حرص العديد من النجوم على تقديم التعازي الحارة في وفاته، وكانت من بينهم الفنانة شيماء سبت التي كتبت عبر إنستغرام وقالت: "بعد معاناة دامت سنوات طوال فقدنا اليوم عمود من أعمدة الفن والثقافة والدراما والمسرح البحريني..وداعًا أستاذي الكبير محمد عواد".
بعد معاناة دامت سنوات طوال فقدنا اليوم عمود من اعمدة الفن والثقافة والدراما والمسرح البحريني وداعاً استاذي الكبير #محمد_عواد انا لله وانا الية راجعون اتقدم بالعزاء لاسراة الاستاذ محمد وكل فنانين البحرين والخليج الله يرحمة ويغفر له ويصبر قلب اهلة ويرحم كل موتى المسلمين والمؤمنين ٠ ٠ ٠ ٠ . . #شيماء_سبت #بنات_سبت #البحرين #المنامة #السعودية #مصر #جدة #الرياض #الكويت #جمال #الامارات #دبي #ابوظبي #قطر #عمان #العراق #بنات #عدستي #ابداع #تصويري #diva #lady #glam #elegant #luxury #portrait
وكان الفنان الراحل محمد عواد قد درس المسرح في بريطانيا ومن ثم عاد للعمل في البحرين، ليبدأ العمل على إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام في 1981، ومن ثم تم تعيينه مراقبًا لقسم الفيديو والسينما حتى تقاعده في 1996، ومن أشهر شخصياته "أبو هلال" في مسلسل "سوالف أم هلال".
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