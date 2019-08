وفاة الفنان البحريني محمد عواد عن عمر يناهز الـ80 عامًا

بعد معاناة دامت سنوات طوال فقدنا اليوم عمود من اعمدة الفن والثقافة والدراما والمسرح البحريني وداعاً استاذي الكبير #محمد_عواد انا لله وانا الية راجعون اتقدم بالعزاء لاسراة الاستاذ محمد وكل فنانين البحرين والخليج الله يرحمة ويغفر له ويصبر قلب اهلة ويرحم كل موتى المسلمين والمؤمنين ٠ ٠ ٠ ٠ . . #شيماء_سبت‬⁩ ‏⁧‫#بنات_سبت‬⁩ #البحرين #المنامة #السعودية #مصر #جدة #الرياض #الكويت #جمال #الامارات #دبي #ابوظبي #قطر #عمان #العراق #بنات #عدستي #ابداع #تصويري #diva #lady #glam #elegant #luxury #portrait

A post shared by شيماء سبت الرسمي 🔑 (@shaima4sabt) on Aug 25, 2019 at 2:11am PDT