وفاة الفنان الكويتي سعود بدر الشمري بعد صراع مع المرض

تناقلت مواقع إخبارية خبر وفاة الممثل الكويتي سعود بدر الشمري في أحد مستشفيات العاصمة بعد صراع مع المرض.

وأعلن الصحفي الكويتي مفرح الشمري، رئيس قسم الفن في جريدة الأنباء، الأخبار المؤسفة عبر حسابه على موقع "إنسغرام"، مُشيرًا إلى أن الفنان توفي في ساعات الصباح البارك من يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري، وشارك صورة للراحل مكتوب عليها عبارات رثاء، جاء فيها: "قلب طيب وصادق يجب الخير للجميع.. الله يرحمك بو عزيز".

وأعرب مفرح الشمري عن إحباطه لتجاهل الفنانين خبر وفاة سعود الشمري، وكتب: "الممثل سعود بدر اليوم توفى بعد صراع مع المرض، و لأن ممثل على قد حاله محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في اعمال درامية".

وعدَّدَ مفرح الأعمال التي شارك فيها سعود بدر من بينها: " عمر الشقا"، و"الحب اللي كان"، و"فريج صويلح " عام 2005، و"باب الفرج" 2011، و"عيال أبو سالم" عام 2008، وبنت وشايب“ 2015، و غيرها من الأعمال.

وكان من بين المعزيين، الفنانة البحرينية شيخة زويد، التي أضافت تعليق على منشور الشمري تترحم فيه على الفنان الراحال، وكتبت: "لله يرحمه برحمته ويغمد روحه الجنه".

كما ترحَّمت الممثلة البحرينية، شيخة البدر، قائلة: "الله يرحمه يا رب".

وعلَّق المنتج الكويتي أحمد البريكي: "رحمة الله عليه، وأضاف المخرج محمد القفاص "الله يرحمه ويحسن إليه".

وترجع جذور عائلة الفنان الراحل إلى شمر، وهي عشيرة عربية قديمة نشأت في حائل بمنطقة نجد.