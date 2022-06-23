وفاة ملكة جمال البرازيل بعد عملية استئصال اللوزتين

لقيت ملكة جمال البرازيل لعام 2018، جليسي كوريا، حتفها عن عمر يناهز 27 عامًا بعد أن كانت في غيبوبة خلال الشهرين الماضيين بعد خضوعها لعملية استئصال اللوزتين.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن ملكة الجمال جليسي كوريا السابقة كانت قد خضعت لعملية جراحية من أجل إزالة اللوزتين في إحدى العادات الخاصة لكنها عانت من نزيف حاد وأصيبت بنوبة قلبية في 4 أبريل الماضي أدخلت على أثرها إلى مستشفى Unimed Costa do Sol".

وعند نقلها إلى المستشفى، تبين بأن جليسي كوريا كانت تعاني أيضًا من فشل كلوي حاد بسبب النزيف، بالإضافة إلى توقف في التنفس القلبي، وتمكن الأطباء من إجراء عملية الإنعاش، ومع ذلك ، أظهرت الفحوصات وجود تلف في الجهاز العصبي وبقيت في غيبوبة لمدة 75 يومًا.

في الأيام الثلاثة الأخيرة من حياتها، أصيبت جليسي بفشل كلوي وتوفيت يوم الاثنين، 20 يونيو 2022.

وأكد كاهن عائلتها ويدعى "ليديان ألفيس أوليفيرا" نبأ وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة على "إنستغرام"، حيث قال: "خضعت جليسي لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وسرعان ما أخرجها الطبيب من غرفة العمليات، كانت العملية الجراحة، في أبريل / نيسان الماضي، لكن بعد خمسة أيام، عانت ملكة الجمال السابقة من نزيف ودخلت في غيبوبة لأكثر من شهرين بالإضافة إلى أنها كانت تعاني من فشل كلوي حاد".

وتابع: "نشعر بحزن عميق لهذه الخسارة، لقد كانت امرأة رائعة ومحبوبة للغاية من قبل الجميع. لن يكون من السهل العيش بدون ابتسامتها وتألقها".

وذكر بأن نبأ وفاة جليسي كوريا شكّل صدمة لدى متابعها وجمهورها في البرازيل.

وتم إرسال جثة جليسي كوريا إلى معهد الطب الشرعي لماكا لتشريحها، ثم تم دفنها في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022.

ملكة جمال البرازيل 2018

توّجت جليسي كوريا بلقب ملكة جمال البرازيل لعام 2018 وملكة جمال كوستا دو سول وملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل عام 2018.

حظيت جليسي على شهرة واسعة في البرازيل بعد تتويجها باللقب، إذ كان يتابعها على "إنستغرام أكثر من 52 ألف متابع.

وقبل شهرتها وتتويجها باللقب، ذكرت جليسي أنها كانت تعمل وهي بعمر الثامنة كأخصائية تجميل الأظافر في صالون تجميل.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام: "لن نعرف أبداً مدى قوتنا حتى يكون الخيار الوحيد هو أن نكون أقوياء. أنا حقًا لم أولد في فترة ذهبية، أنا من عائلة متواضعة جدًا، لكنني فخورة جداً بذلك ، فخورة حقًا".

اشتهرت جليسي بالعمل في مشاريع اجتماعية في كنيستها، خاصة تلك التي تركز على مساعدة النساء المصابات بسرطان الثدي.

وكتبت مسابقة ملكة الجمال الوطنية البرازيلية على إنستغرام: "ستبقى جليسي في الذاكرة دائمًا لجمالها المستنير وفرحها وتعاطفها الذي يظهر في عملها".

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