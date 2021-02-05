وفاة الفنان المصري عزت العلايلي.. تعرف على أبرز محطاته الفنية!

توفى منذ قليل، اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، الفنان المصري عزت العلايلي، نجم السينما والدراما في بلاده والعالم العربي، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وعلم "البوابة" من مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية، أن وفاة العلايلي جاءت طبيعية، نتيجة التقدم في العمر، ولم يكن يعاني من أزمات صحية طوال الفترة الماضية.

وأفاد المصدر أن تشييع الجثمان سيبدأ من مسجد المروة في دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الصلاة عليه ثم دفنه بمقابر الأسرة.

ويعد عزت العلايلي من أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، وله العديد من الأعمال الخالدة في وجدان الجمهور، من بينها "رسالة من امرأة مجهولة" و"الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين أحد أهم أدواره، و"الطريق إلى إيلات"، و"أهل القمة"، و"المنصورية"، و"التوت والنبوت".

عزت العلايلي ولد 15 سبتمبر 1934، مولود في حي باب الشعرية بالقاهرة ونال جوائز عدة من بينها: أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات".

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" هو العمل الأخير للفنان عزت العلايلي، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

بالفيديو: إليسا تكشف عن معادلة السعادة في الحياة!

بعد نهاية (عروس بيروت2): هل تعتزم أسرة العمل تقديم جزء ثالت؟

سيد رجب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا





