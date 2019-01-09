وفاة المخرج المصري أسامة فوزي بعد صراع طويل مع المرض!

أسامة فوزي

فارق المخرج المصري أسامة فوزي 58 عامًا الحياة يوم أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وسيتم تشييع جثمان الراحل اليوم الأربعاء.

وعمل الراحل كمساعد مخرج لفترة طويلة حتى تخرجه من المعهد العالي للسينما في عام 1984 وأخرج العديد من الأفلام الناجحة أهمها فيلم "بحب السيما" عام 2004.

وشارك فوزي عدد من المخرجين كمساعد حيث عمل مع المخرج شريف عرفة، وعمل أيضًا مع يسري نشر الله في فيلم "مرسيدس" ومع المخرج رضوان الكاشف في فيلم "ليه يا بنفسج".

ومن ثم بدأت اولى تجاربه في الإخراج من خلال فيلم "عفاريت الإسفلت" عام 1995 والذي حصد عليه جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو، ليقدم بعدها وتحديدًا في عام 1999 فيلم "جنة الشياطين" من انتاج الفنان محمود حميدة، ومن أشهر أفلامه أيضًا فيلم "بالألوان الطبيعية".

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