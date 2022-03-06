عاجل: وفاة المذيع المصري "إياد داوود" عن عمر يناهز 39 عام.. وهذا سبب الوفاة

صُدم الوسط الفني والإعلامي المصري بعد إعلان خبر وفاة الإعلامي المصري الشاب "إياد داوود" عن عمر يناهز الـ 39 عاماً، حيث شكّل هذا الخبر حالة من الحزن الكبير لدى أصدقائه وعائلته وزملائه.

تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داوود

كشفت مصادر قريبة من عائلة الإعلامي الراحل تفاصيل وفاته، حيث أكّد أصدقاء الإعلامي الراحل إياد بأنه أصيب بفيروس كورونا منذ شهر تقريباً.

وعانى بعدها من مضاعفات كبيرة في جسده ونُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث بقي هناك لأسبوعين تقريباً إلى ان تم إعلان وفاته اليوم.

أما حول تفاصيل الدفن والجنازة فقد أعلنت الشركة التي كان يعمل بها الفنان الراحل مدرّب للتمثيل عن تفاصيل الجنازة، فقد نشرت بيان للتوضيح، وقالت فيه: "انتقل الإعلامي إياد داوود إلى رحمة الله تعالى، صلاة الجنازة ستكون اليوم الأحد6/3/2022 بعد صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين".

الإعلامية سلمى صباحي تنعى زميلها

شاركت الإعلامية المصرية "سلمى صباحي" في تقديم البرنامج المصري الصباحي "شبابيك" وعدة برامج أخرى، ونشرت سلمى نعيها لزميلها الإعلامي عبر حسابها الخاص على "فيس بوك".

وكتبت سلمى: "صديقي وأخويا إياد داوود انتقل إلى رحمة الله تعالى، وأرجو من الي بحبوه يدعوله وكل الي بحبوا من الجمهور السعودي يعملوله عمرة، والعزاء سيكون يوم الاثنين في 7 مارس في الحامدية بعد صلاة المغرب، الفاتحة على روحه".

أما المخرج محمد العدل فقد نعى الإعلامي الشاب الراحل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال: "الممثل والمذيع إياد داوود في ذمة الله، شاركني التمثيل في مسلسل الداعية وكان شخص محترم وطيب، الله يرحمه".