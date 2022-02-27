وفاة عادل إمام تتصدر الترند.. وشقيقه يكشف الحقيقة

ما تزال شائعات وفاة الفنان المصري عادل إمام تلاحقه، رغم نفي عائلته المستمر لمثل هذه الأخبار الزائفة.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة عادل الإمام؛ الأمر الذي دفع شقيق الفنان، المنتج عصام إمام شقيق، للخروج عن صمته والرد على كل من يتناقل مثل هذه الأخبار، وأعرب عن غضبه وغضب عائلته الشديد إزاء ما يتعرض له إمام من شائعات مشينة.

وتحدث عصام إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب حول ما تشعر به العائلة، قائلًا: "احنا زهقنا.. ولا أعلم السبب.. في إيه.. ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة".

وأكَّد أن أي معلومة تتعلق بالفنان سيتفصح عنها العائلة ولن تكون سرًا على الإطلاق.

ولفت إللى أن عادل إمام يعمل حاليًا على مشروع فني يجمعه بنجله الفنان محمد إمام، وهوفيلم بعنوان "الواد وأبوه" الذي سيتناول علاقتهما، وسيشرف على عملية الإخراج رامي إمام، أما عملية الإنتاج عصام إمام.

من جهة أخرى، أوضح أن الفيلم ليس مقرر عرضه في دور السينما في موسم عيدالفطر، فهم ليسوا على عجلة من أمرهم.