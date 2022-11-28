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وفاة بطلة فيلم Flash Dance "ايرين كارا".. والسبب ما زال غامضًا

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:29
ايرين كارا
ايرين كارا

توفيّت النجمة الهوليوودية الشهيرة والمغنية الأمريكية "إيرين كارا " في منزلها في فلوريدا يوم السبت الماضي  وذلك بحسب ما أعلنته مديرة أعمالها.

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تفاصيل وفاة ايرين كارا

عثر على النجمة الهوليوودية الشهيرة "ايرين كارا" جثة هامدة في منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم السبت الماضي، وذلك بحسب ما نشرته مديرة اعمالها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكشفت مديرة أعمالها التي تُدعى موس إن النجمة الهوليوودية توفيّت في منزلها عن عمر يناهز الـ 63 عاماً، ولم تُعرف بعد عن سبب الوفاة حتى هذه اللحظات.

ولكن مديرة اعمالها أشارت بأن ايرين لم تكن تعاني من أي مرض او آلام، كما أنه لم يتم الكشف عن ساعة وفاتها بالضبط.

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بيان حول وفاة ايرين كارا

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بيان صادر عن مديرة اعمالها قالت فيه: " حزينون ونريد أن تعطونا الوقت المناسب مع أنفسنا لقد كانت ايرين موهوبة وجميلة وستعيش اعمالها معنا الى الأبد".

وانتقل العديد من االمشاهير الى التعليق على البيان الصادر حيث نعاها الكثير من المشاهير ومنهم من وصفها بانها كانت مصدر الهام.

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