وفاة نجم مسلسل "Game of Thrones" بعد معاناة مع المرض

أعلنت مصادر اخبارية هوليوودية عن وفاة نجم مسلسل Game of Thrones النجم الهوليوودي الشهير ويلكو جونسون"يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

تفاصيل وفاة ويلكو جونسون نجم Game of Thrones

أكّدت المصادر الرسمية خبر وفاة النجم الهوليوودي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بنشر بوست نعت من خلاله النجم الراحل.

توفي جونسون نجم مسلسل صراع العروش بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس والذي كان قد شخّص فيه خلال عام 2013، وكان الفنان الراحل قد أعلن بعد تشخصيه بالمرض رفضه تلقي العلاج.

لكن يبدو أن المرض بدأ بالتفاقم لديه حيث خضع لعملية جراحية بعد نحو عام واعلن بعدها انه شُفي تماماً من مرض السرطان، ليعود ويكشف بانه لم يتبق معه سوى فترة قليلة وتقارب الـ 10 أشهر ليعيشها.

بيان نعي نجم صراع العروش

نشرت مصادر مقرّبة من النجم الهوليوودي الشهير بيان خاص أكّدت فيه وفاته حيث جاء في البيان: "نحن نصدر هذا الاعلان بقلب مثقل ولم نرغب في اصداره ابداً، لقد توفي ويلكو جونسون في منزله يوم الاثنين الماضي وشكراً للجميع على احترام خصوصية عائلته خلال هذا الوقت الحزين".

نبذة عن ويلكو جونسون

اشتُهر النجم الهوليوودي الشهير "ويلكو جونسون" بشخصية إيلين باين في المسلسل التاريخي الشهير Game of Thrones، وفي عام 2015 تم اصدار فيديو وثائقي تناول قصة مرض نجم مسلسل صراع العروش وتفاصيل رحلة المرض.