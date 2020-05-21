وفاة بطل مسلسل باب الحارة..تعرفوا على السبب ومعلومة لا يعرفها الكثير!

إنتقل إلى رحمة الله الممثل والمخرج السوري "مأمون الفرخ" عن عمر يناهز الـ 62 عاماً، وسبب الوفاة بحسب المتداول إحتشاء في القلب أي جلطة قلبية.

الممثل الراحل كان قد شارك في الكثير من الأعمال وأبرزها كان مسلسل باب الحارة بدو "أبو سمير الحمصاني"، أما الأعمال الأخرى التي شارك بها الراحل كانت "يوميات مديرعام، الخوال، العبابيد، قناديل رمضان، أهل الراية" وغيرها الكثير.

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الجمهور بدوره شاركوا صور الراحل ووجهوا النعي لعائلته، ومن بين النجوم الذين أبدوا حزنهم بمنشورات شاركوها عبر السوشال ميديا "قصي خولي، شكران مرتجى، نادين الراسي، سلاف فواخرجي.." وغيرهم.

أنا لله وأنا اليه راجعون

الاستاذ مأمون الفرخ في ذمة الله

الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر اهلك وأحباب pic.twitter.com/aeFXpKIxlK — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) May 21, 2020

ما لا يعرفه الكثيرون أن مأمون كان قد شارك في الجزء الأول من "باب الحارة" بشخصية "أبو سمير"، بينما عاد وشارك في الجزء العاشر منه بشخصية جديدة تدعى "أبو نكاشة".

عن حياته:

كان الراحل ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق بـ قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، وحمل درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحية والرسوم المتحركة، أيضاً شغل الراحل منصب مدير مسرح القباني في دمشق لفترة ومنصب مدير مسرح الطفل والعرائس في سورية.

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