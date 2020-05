باسم ياخور يكشف حقيقة وصفه سوريا بـ"الـمستنقع" (صورة)

يالطيف كيف بتنام وبتفيق بتلاقي حالك عامل تصريح طنّان رنّان اخدته سبعمية صفحة و أخده تلاتمية موقع ونازل بنشرة أخبار نقلاً عن مصدر مجهول 😂 وعملوه فلم أكشن!!!!! وانت آخر من يعلم !!!!! أعزائي أي تصريح بده قوله رح تلاقوه حتماً على صفحاتي الرسمية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤسف جداً الطريقة يلي بيتم فيها نشر و تناقل العلاك على بعض "المواقع الإخبارية" و بعض صفحات "التواصل الإجتماعي". و المؤسف أكتر هو أسلوب القطيع يلي بيتّبعه البعض لمّا بيبلشوا بالشتم والغيبة بدون ما يتأكدوا من حقيقة الكلام المنشور. و أخر شي بدي قوله، المستنقع الحقيقي هو عقول بعض الناس المريضة والمليئة بالكره والحقد يلي بتحاول الإساءة للآخرين بدون مبرر.

A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour) on May 20, 2020 at 5:10am PDT