باسم ياخور يكشف حقيقة وصفه سوريا بـ"الـمستنقع" (صورة)

كشف الممثل السوري باسم ياخور، حقيقة التصريحات المتداولة على لسانه بأنه يصف الوضع في سوريا بالمستنقع، نافيًا كل ما تم تناقله في هذا الصدد.

وقال باسم ياخور في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "يا لطيف كيف بتنام وبتفيق بتلاقي حالك عامل تصريح طنّان رنّان أخدته سبعمية صفحة وأخده تلاتمية موقع ونازل بنشرة أخبار نقلاً عن مصدر مجهول.. وعملوه فلم أكشن!!!!! وانت آخر من يعلم !!!!!".

وأضاف: "أعزائي أي تصريح بده قوله رح تلاقوه حتماً على صفحاتي الرسمية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع الممثل السوري: "مؤسف جداً الطريقة يلي بيتم فيها نشر وتناقل الكلام على بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي.. والمؤسف أكتر هو أسلوب القطيع يلي بيتّبعه البعض لمّا بيبلشوا بالشتم والغيبة بدون ما يتأكدوا من حقيقة الكلام المنشور".

واختتم باسم ياخور حديثه بالقول: "وآخر شي بدي قوله، المستنقع الحقيقي هو عقول بعض الناس المريضة والمليئة بالكره والحقد يلي بتحاول الإساءة للآخرين بدون مبرر".

وكانت العديد من المواقع تناقلت تصريحات زعمت أنها على لسان ياخور ينتقد فيها الوضع في سوريا، جاء فيها: "إننا نعيش في ظل ظروف مأساوية منذ 10 سنوات، ولا نرى إلا تصريحات رنانة.. الأوضاع غير جيدة وتعبنا ويأسنا من كلام الإنشاء في ظل الخطابات الرنانة، والتي حوّلت سوريا إلى مستنقع يغرق فيه الجميع.. والذين ذهبوا للخارج وتركوا البلد ليسوا في راحة، ولا الذين بقوا في البلاد في ظل هذه الظرف في راحة الكل سواسية في الأوجاع التي طالت الجميع.. والحل الوحيد لعودة سوريا لما كانت عليه منذ أول مرة هو تقبل بعضنا البعض، وبناء اللحمة بين أبناء الشعب السوري".

وكان باسم ياخور قد عاد مؤخرا ليتصدر الأخبار بعد ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي"، خاصة بعدما كشف حقيقة معرفته بمقلب الفنان رامز جلال، وأكد خلال مقطع فيديو بث مباشر على موقع إنستغرام مع أحد الإعلاميين، أنه لم يتم الاتفاق معه على المقلب ولكن كانت هناك مؤشرات توحي له أن هذا مقلب، خاصة أن الأجر الذي تقاضاه كان عاليًا جدًا مقارنة بأي أجر يحصل عليه في أي برنامج حواري آخر.

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