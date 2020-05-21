شيماء سبت تهاجم رامز جلال "بلا احترام"!

هاجمت الممثلة البحرينية "شيماء سبت" الممثل المصري "رامز جلال" بسبب ما فعله في برنامج "رامز جلال مجنون رسمي".

واستضاف رامز يوم أمس الممثل الكبير "محيي إسماعيل" وقام بجميع المقالب معه وكان أبرزها مقلب حفرة المياه مما أثار غضب رواد السوشال ميديا لأنه لم يحترم عمر وقيمة الممثل واعتبر ما فعله إهانة كبيرة لرجل بعمر الـ 73 سنة.

وبدوهرا هاجمت شيماء سبت رامز أيضاً وعلقت بـ "اليوم ما ضحكنا .. اليوم حزنا واعتصرنا الم من هول ماحدث في البرنامج ‫⁧‫#رامز_مجنون_رسمي‬⁩ ‬..الليلة تحديداً سقطة كبيرة ووصل البرنامج الى انعدام وتجريد من الإنسانية في اهم محطة عربية على مستوى العالم العربي كيف سمحتوا باللي صار في حلقة اليوم من المسؤل عن اختيار الضيوف ... ‫انا ولا مرة خضت في اي موضوع له علاقة بمقالب رامز ودائماً اقول اذا الموضوع متعلق بفنانين شباب براحتهم يمزحون مع بعض وهم متفقين .

وأضافت "لكن اللي صار اليوم مع الفنان القدير محي الدين إسماعيل وهو كبير في السن ٧٣ عاما عيب والف مرة عيب ياخي لو دافع مليون دولار له كيف يهون عليك هذا التعامل معه وين الاحترام اذا ما احترمته كفنان على الاقل احترم عمره اللي هو بعمر ابوك وما اظن انك ترضى ان ابوك يتبهدل وينهان بهذة الطريقة انت اليوم تعديت مرحلة المقالب الى مرحلة عدم الاخلاق.. كيف بكرة تبي اولادك يحترمونك اذا انت ما احترمت اللي اكبر منك عيب والله عيب.اتمنى اعادة حساباتك بضيوفك .. لأن كبار السن خط احمر ماتتعداه"

يذكر أن برنامج رامز جلال استضاف الكثير من الوجوه المعروفة من بينهم "نبيلة عبيد، سوزان نجم الدين، عبد الله بالخير، ياسمين صبري، غادة عادل".

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