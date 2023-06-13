وفاة تريت ويليامز بطريقة صادمة.. ألقي من دراجته النارية

توفي الممثل الأمريكي تريت ويليامز ، المعروف بأدواره في الفيلم Hair والمسلسل التلفزيوني الأمريكي Everwood؛ عن عمر ناهز الـ71 عامًا؛ نتيجة تعرضه لحادث سير أثناء ركوبه دراجته النارية.

وفاة تريت ويليامز

وأكدت شرطة ولاية فيرمونت الوفاة في بيان نشرته عبر الإنترنت، قائلة إن ويليامز كان يقود دراجته النارية على طول طريق مورس هيل حوالي الساعة 4:53 مساءً، إذ لم يستطع تجنب الاصطدام بسيارة من طراز هوندا إليمنت، التي كانت متجهة جنوبًا للاصطفاف في موقف للسيارات.

وجاء في البيان أن "شرطة ولاية فيرمونت تحقق في حادث تحطم بين سيارة دفع رباعي ودراجة نارية بعد ظهر يوم الاثنين 12 يونيو 2023 في دورست حيث أصيب سائق الدراجة النارية بجروح قاتلة، تم التعرف على سائق الدراجة النارية على أنه ريتشارد تريت ويليامز، 71 عامًا".





وجاء في البيان أن التحقيق الأولي يشير إلى أن سيارة الهوندا توقفت وأصدرت إشارة وميض لليسار، قبل التوجه للموقف.

ووفقًا للشرطة، لم يتمكن ويليامز من تجنب السيارة القادمة وتم إلقاؤه من دراجته النارية؛ مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ثم نُقل جواً إلى مركز ألباني الطبي في نيويورك، حيث أعلن وفاته.

على صعيد آخر، فحص العاملون الطبيون السائق الآخر في مكان الحادث بحثا عن إصابات طفيفة، لكن لم ينقل إلى المستشفى.