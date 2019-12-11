وفاة حصان شعبان عبد الرحيم بعد أن امتنع عن الأكل والشرب حزنًا على صاحبه!

كما جرت العادة، من المعروف لدى الجميع أن الحصان يلحق صاحبه المتوفي، ويشعر بأنه لن يراه مرة أخرى، وهذا بالضبط ما حدث مع الحصان الذي كان يملكه المطرب الشعبي والفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

ونقلًا عن وسائل إعلام مصرية، كشف مساعد الفنان الراحل عن تفاصيل ما حدث، وقال أن الحصان رفض الطعام والشراب وأصبح خارج عن السيطرة وليس منه أي فائدة، حتى أنهم اضطروا للاستعانة بالطبيب البيطري لمعرفة ما الذي يشكو منه الحصان، إلّا أنه على ما يبدو توفي حزنًا على صاحبه.

وكان الفنان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الـ3 من ديسمبر 2019 في مستشفى المعادي العسكري في مصر، حيث أنه تدهورت حالته الصحية في آخر أيامه بسبب مرض بالعظام، وفي آخر ظهور له قدم حفله الغنائي في موسم الرياض وهو جالس على كرسي.

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