وفاة حماة شريهان و إسعاد يونس .. وتشييع الجنازة في الأردن

أعلنت الفنانة المصرية إسعاد يونس وفاة حماتها السيدة إكرام الماني، والدة زوجها رجل الأعمال الأردني ذي الأصول الفلسطينية علاء الخواجة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة حماة إسعاد يونس وشريهان

وشاركت إسعاد يونس منشورًا تعلن فيه الأخبار المؤسفة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وتنعي فيه حماتها الراحلة، وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، و السيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة”.

وتابعت داعيةً لها بالرحمة: “اللهم تغمدها بواسع رحمتك، واجمعها بالصديقين، والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة”.

وعلى الجانب الآخر، خلت حسابات الفنانة المصرية شريهان، ضرة إسعاد يونس، من منشور تنعي من خلالها حماتها الراحلة.

موعد جنازة حماة شريهان وإسعاد يونس

ومن المقرر أن تشيَّع جنازة الفقيدة يوم غد الخميس من مسجد مقبرة سحاب، وستدفن في مقبرة سحاب الإسلامية في الأردن، وتتقبل أسرتها العزاء يومي الخميس والجمعة.

علاقة إسعاد يونس وشريهان

يذكر أن علاقة شريهان وإسعاد يونس مرَّت بالعديد من المطبات القصة، فقد كانت إسعاد متزوجة من علاء خواجة في منتصف الثمانينات وأنجبت منه ابنها "عمر". في هذه الأثناء، تولَّدت علاقة صداقة تجمعها بشريهان، التي كانت تلجأ إليها ولزوجها للحديث عن أزمتها النفسية، وفتحت أبواب منزلها لها.

وبعدها تطوَّرت العلاقة بين شريهان وعلاء خواجة، وتزوجا سرًا دون علم إسعاد، واستمرت علاقتهما بالخفاء، لحين إنجاب شريهان ابنتها "لؤلؤة"، حينها بدأت الخلافات بينها وبين إسعاد التي عادتها واتهمتها بالخيانة.

واستمر العداء بينهما لحين إصابة شريهان بمرض السرطان عام 2001، حيث وقفت إسعاد إلى جانبها في هذه المحنة.

شريهان تنعي هشام سليم

الجدير بالإشارة إليه أن شريهان نعت الفنان الراحل هشام سليم عبر نشر سلسلة صور تجمعها بالراحل، وكتبت: "سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صدوقٌ صادق ولكن عزائي اني كنت معك وكنت معي وأخذتك في قلبي وحضني طويلاً في الأيام القليلة الماضية، ارحل يا توأم عمري النقي، الصادق، الأمين، الملتزم، المحترم الجميل ..ارحل يا صديقي، زميلي، شقيقي، ارحل يا حبيبي .. لكنك لم ترحل مني أبداً الى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي وسنلتقي".



واستكملت شريهان: "اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت الى جوارك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها يا ارحم الراحمين .. اللهم انه كان يشهد أن لا إله الا أنت وان محمداً عبدك ورسولك وانت اعلم به ، اللهم ثبته عند السؤال .. في سلام الله ورحمته وفردوسه الأعلى يا هشام سليم".



