وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري في ظروف غامضة

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه....جانب من التشييع الرمزي المهيب الذي اقامه كادر مركز باربي الطبي للتجميل ومحبو المغفور لها الدكتورة رفيف الياسري وأصدقاءها امام مركز باربي وصولا الى منزل الفقيدة باسم كادر المركز وأُسرة الفقيدة وكل محبيها نشكر من تجشم عناء القدوم وكل من اتصل وأرسل العزاء على روحها الطاهرة #الدكتورة_رفيف_الياسري #ادارة_الصفحة

