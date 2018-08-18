وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري في ظروف غامضة
من خلال بعض التقارير الصحفية والتي صدرت من موقع "السومرية"، توفّيت طبيبة التجميل رفيف الياسري في إحدى مستشفيات بغداد يوم الخميس الماضي، وكانت قد فارقت الحياة عند وصولها مستشفى الشيخ زايد الذي يقع في وسط العاصمة.
تفاعل الجمهور على موقع تويتر بعد سماعهم خبر وفاة صاحبة مركز باربي للتجميل، والشيء الذي شكّل صدمة للبعض أن سبب وفاة الدكتورة رفيف غير معروف حتى الآن، فالبعض يسند الأمر إلى أنه حادث وآخرون أفادوا بأنه مجرد موت مفاجئ.
وتم تشييع الراحلة وسط حشود غفيرة من عائلتها ومحبيها وجمهورها، وتم الدفن في إحدى مدافن بغداد، ونشر القائمين على حسابها على إنستغرام صورًا من أجواء جنازتها وتشييعها إلى مثواها الأخير.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه....جانب من التشييع الرمزي المهيب الذي اقامه كادر مركز باربي الطبي للتجميل ومحبو المغفور لها الدكتورة رفيف الياسري وأصدقاءها امام مركز باربي وصولا الى منزل الفقيدة باسم كادر المركز وأُسرة الفقيدة وكل محبيها نشكر من تجشم عناء القدوم وكل من اتصل وأرسل العزاء على روحها الطاهرة #الدكتورة_رفيف_الياسري #ادارة_الصفحة
والياسري (مواليد 1985)، دكتورة تجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي ومقدمة برامج عراقية متخصصة بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، كرمت في آذار من العام الحالي كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الانسان والسلام .
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