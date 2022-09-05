وفاة رابر أمريكي طعناً في كندا.. إليك التفاصيل

أعلن الموقع الاخباري TMZ عن وفاة الرابر الأمريكي المشهور "بات ستاي" عن عمر يناهز الـ 36 عاماً وذلك في مدينة نوفا سكوشا في كندا.

تفاصيل وفاة بات ستاي

توفي مغني الراب "بات ستاي" عن عمر يناهز الـ 32 عاماً وذلك بعد تعرّضه لحادثة طعن في مدينة نوفا سكوشا في كندا في صباح يوم أمس الأحد.

وبالرغم من ان السلطات المحليّة في مدينة كندا لم تؤكد وفاته، إلا أن شقيقه أعلن عن وفاته في المستشفى بعد تأثره بجراحه من حادثة الطعن.

وتوجهت الشرطة المحلية في الساعة 12 ونصف ليلاً إلى مكان حادثة الطعن بعد تلقي بلاغ بالحادثة، حيث تم نقل الرابر بات ستاي الى المستشفى ولكنه توفي لاحقاً فيها ولم يتم القبض على المتهم أبداً.

كما طالبت الشرطة المحلية من أي شخص لديه معلومات حول عملية الطعن الادلاء بإفادته والاتصال بالجهات المسؤولة.

Bruh SUMMER MADNESS 8 in LONDON! Pat Stay was the first battle I’ve ever Fucked up in a round! My first Battle rap Choke 😂😩 Love u Big Bruh , I’m def turned up for this Summer Madness 🦇 Ima miss u! The World gone miss u! Damnnnnn bruhhhhhh 💔 pic.twitter.com/Xl5j2Jz72w — SUCCAFREEROC (@TheOnlyTayRoc) September 4, 2022

تفاعل المتابعون مع وفاة الرابر بات ستاي

يشار بأن لدى مغني الرابر الراحل عدد كبير من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق قبل يومين من وفاته اغنية جديدة عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" والتي كانت تحت اسم The Game DISS.

وتفاعل العديد من المتابعين حول العالم مع خبر وفاة مغني الراب الشهير حيث علّق أحد الأشخاص: "ارقد بسلام يا بات وتعازي الحارة لعائلته والأحباء الاخرين".